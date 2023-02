West-Friese festivals ontkomen niet aan prijsstijging door de inflatie

De voorbereiding van het aankomende festivalseizoen is in volle gang. Bij meerdere festivals in West-Friesland is de kaartverkoop namelijk al van start gegaan. Zo start vandaag de voorverkoop van het festival Dijkpop uit Andijk. Op landelijk niveau is onder meer bij Lowlands te zien dat de prijzen voor festivals flink kunnen gaan stijgen. WEEFF ging op onderzoek uit om te kijken of dit ook geldt voor onze festivals.

NH Nieuws

Bij Dijkpop zal de entreeprijs dit jaar hoger zijn. "Dit ga je vooral merken bij onze goedkoopste tickets, deze zullen dit jaar iets duurder zijn. Maar onze duurste kaarten blijven gelijk aan vorig jaar", aldus Bas Pekel van het festival in Andijk. Wel geeft Pekel aan dat deze verhoging anders is dan bij een festival zoals Lowlands. "Wij zijn een vrijwilligersorganisatie, dus hoeven geen geld uit te geven aan salarissen. Hierdoor kunnen wij de prijsstijging relatief laag houden. Ook zijn wij niet uit op winst. Voor ons is het alleen belangrijk om de organisatie gezond te houden." Ook voor Zomerpop zal de inflatie effect hebben op de toegangsprijs. "Wij ontkomen er niet aan om door inflatie de ticketprijzen te moeten verhogen", laat organisator Wouter Maas weten. Wel vindt het Hoogwoudse festival dat het evenement voor iedereen toegankelijk moet zijn. "Ook voor mensen met een kleine portemonnee."

"Wellicht zullen wij dit jaar wel bepaalde zaken moeten uitstellen, omdat de kosten te hoog zijn" Wouter Maas, organisator Zomerpop

Palmpop, een van de kleinere festivals in de regio, geeft aan weinig last te hebben van de inflatie. Het festival in De Weere heeft de ticketprijs voor dit jaar zelfs verlaagd. "De tickets in de voorverkoop kosten dit jaar 15 euro, terwijl dit vorig jaar nog 17,50 euro was. De prijs voor de tickets aan de deur zijn wel gelijk gebleven", vertelt Don Konijn van Palmpop. Volgens Konijn komt dit doordat het festival kleinschalig is opgezet. Het wordt georganiseerd door jongerenvereniging Argos, waardoor ze geen huur hoeven te betalen voor de zaal waar het festival plaatsvindt. "Verder zal er alleen een snacktent staan. Maar die is extern, dus daar hebben wij qua prijzen niks mee te maken." Geen veranderingen in opzet De festivals geven aan dat er qua invulling van het festival weinig verandert. "Wij proberen bij Dijkpop de bezoeker elk jaar iets nieuws te geven, dat gaat ook dit jaar gewoon gebeuren", aldus Pekel. Bij Palmpop wordt wel gekeken wat ze in de programmering kunnen doen. "Wij zullen dit jaar misschien wel extra goed naar de programmering kijken, zodat de kosten niet te hoog uitvallen." Ook laat Don Konijn weten dat de prijs van de consumptie misschien wel wat hoger uitvalt. Zomerpop is vorig jaar gestart met een duurzamere opzet van het popfestival. Ondanks de inflatie zal ook dit jaar hierop worden ingezet, terwijl dit ook hogere kosten meebrengt. "Wij zullen dit zeker gaan doorzetten en uitbreiden, hoewel het vorig jaar tot extra kosten heeft geleid. Wij vonden het de investering waard. Wellicht zullen wij dit jaar wel bepaalde zaken moeten uitstellen omdat de kosten te hoog zijn."