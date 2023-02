Motorrijder gewond bij botsing met vrachtwagen in De Kwakel

Een motorrijder is vanmiddag in De Kwakel gewond geraakt toen hij op de kruising van de Noord-Zuidroute (N231) met Steenwijkerveld in botsing kwam met een vrachtwagen.

De politie kreeg de melding van het ongeluk rond 13.30 uur binnen. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die bleek uiteindelijk niet nodig. Het slachtoffer is per ambulance gewond naar het ziekenhuis vervoerd, maar was nog wel aanspreekbaar.

De N231 is vanmiddag een tijd afgesloten geweest, omdat de politie er onderzoek deed, maar is inmiddels weer open. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. De politie heeft een blaastest afgenomen bij de chauffeur van de vrachtwagen, die ongedeerd is.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat een motorrijder gewond raakt op dit kruispunt. In 2020 ging het ook al mis. Toen werd een motorrijder door een auto gelanceerd en kwam tot stilstand tegen een lantaarnpaal.