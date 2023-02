Politie valt pand Enkhuizen binnen: honderden hennepplanten aangetroffen

Bij een politie-inval aan De Trompet in Enkhuizen, zijn een aantal honderd hennepplanten en henneptoppen aangetroffen. Er is nog niemand aangehouden.

De politie viel vanmiddag rond 13.00 uur het pand binnen op het industrieterrein, nadat zij via Meld Misdaad Anoniem een melding hadden gekregen.

Op dit moment worden alle spullen in beslag genomen en veiliggesteld. De politie kan nog niet melden hoeveel planten en henneptoppen er exact zijn aangetroffen. Vooralsnog is niemand aangehouden voor de vondst in het pand.

"We zijn er blij met deze melding", vertelt een woordvoerder van de politie over de tip via Meld Misdaad Anoniem. "Een onderzoek naar deze tip heeft ons geleid naar deze vangst. Als er dingen opvallen, of mensen ergens op aanslaan, kunnen ze zich altijd bij ons anoniem melden."