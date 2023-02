Machteloosheid bij Syrische nieuwkomers na verwoestende aardbeving: "Iedere dag voel ik wanhoop"

De verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië houdt veel mensen bezig, maar de ramp drukt vooral zwaar op Nederlanders en statushouders die kennissen hebben in het gebied. Vooral het gevoel van machteloosheid overheerst. Daarbij komt deze gebeurtenis bij mensen met een Syrische vluchtelingenachtergrond bovenop de trauma's die ze al hebben opgelopen tijdens de burgeroorlog. "Ik slaap niet meer."

Een van de Syrische nieuwkomers die zich machteloos voelt sinds de verwoestende aardbeving is Lobna Abdo uit Anna Paulowna. Zij kan er met haar verstand niet bij dat haar geboortegrond opnieuw door een grote ramp geraakt is. Directe familie heeft ze niet in het bevingsgebied, wel hebben haar vrienden en kennissen te maken met de gevolgen van de aardverschuiving. Een aantal van hen woont in Aleppo, een stad in Noord-Syrië.

"Ze vertellen mij dat ze altijd bang zijn en niet in hun appartement durven te slapen." Voor de ramp was de situatie in het land al behoorlijk heftig, vertelt ze, maar nu is het leven helemaal moeilijk. "Je moet je voorstellen dat er geen ondersteuning of hulp is. Er is er geen voedsel, geen elektra, geen beschutting voor de kou. Dit konden ze er echt niet bij hebben."

Stemmen tussen het puin

Hoewel haar geliefden geen verwondingen hebben opgelopen na de aardbeving, krijgen ze wel te maken met heftige situaties. "Wat mijn vrienden me vertellen is dat ze tussen het puin van de ingestorte gebouwen stemmen horen die om hulp roepen. En dan kun je niet helpen, want er zijn geen graafmachines. Je hebt alleen je handen, maar dat is niet genoeg om zwaar materiaal te tillen." Dat Lobna niet direct kan helpen, frustreert haar enorm. "Ik heb elke dag contact met mijn vrienden in Syrië, maar ik kan niet veel voor ze betekenen", zegt ze geëmotioneerd. "Die wanhoop voel ik elke dag. Ik leef enorm met ze mee."

De angst die de Syrische voelt over de toekomst van haar geliefden, is vergelijkbaar met de angst tijdens de burgeroorlog, vertelt ze. "Alle slechte herinneringen over de oorlog komen terug. Ik dacht dat ik geen trauma's had, maar die heb ik wel." Als Lobna gevraagd wordt wat haar zou kunnen helpen om de situatie van zich af te schudden zegt ze: "Eigenlijk niets. Als ik aan het werk ben, merk ik wel dat het zorgt voor afleiding. Maar zodra de dag voorbij is en wil slapen, lukt dat eigenlijk niet."