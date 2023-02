Oordoppen in voor 'Black Cat' en 'Fat Cow': grote oefening met heli's en parachutisten

Defensie Helikopter Commando houdt de komende dagen een oefening met helikopters, parachutisten en een C-130 transportvliegtuig bij vliegkamp De Kooy in Den Helder. Voor de oefening is het noodzakelijk dat helikopters laag vliegen. Ons advies: oordoppen in een kijkers mee!

Het doel van de oefening is de bemanning van de Cougar transporthelikopters 'onder hoge dreiging' voor te bereiden op een professionele inzet tijdens missies en operaties in binnen- en buitenland. Er zal laag gevlogen worden om operaties goed te volbrengen. Ook is er een training met verschillende andere helikoptertypes, zoals de Chinook transporthelikopter.

Tanken

De oefening Black Cat is zowel overdag als in de avond en gebeurt onder meer met een C-130 Hercules transportvliegtuig. Samen met het Korps Commandotroepen beoefenen bemanningsleden van de helikopters bij duisternis parachutesprongen. Dit vindt plaats in de omgeving van Texel.

Op maandag, dinsdag en woensdag is er een zogeheten Fat Cow-training . Dit is een oefening waarbij gesimuleerd binnen enkele minuten een vliegtuig of helikopter bijgetankt kan worden. Dit gebeurt op Maritiem Vliegkamp De Kooy in Den Helder. Deze oefening is tussen 18.00 uur en 21.00 uur.