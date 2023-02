Amstelveense inzameling levert duizend zakken kleding voor aardbevingsslachtoffers op

Meer dan duizend zakken vol kleding die door Amstelveners zijn ingezameld, zijn op weg naar aardbevingsslachtoffers in Turkije. De actie is gestart door de van oorsprong Syrische Maha, die veel familie in het rampgebied heeft wonen.

"Mijn familie vertelde dat ze buiten op straat stonden en erg bang waren. Ze vroegen of ik voor ze wilde bidden", vertelt Maha aan mediapartner RTV Amstelveen. Zij verblijven in Turkije en zijn veilig, maar moeten wel in de auto slapen.

Via via krijgt Maha de vreselijkste verhalen te horen. "Een man is dertig familieleden verloren", vertelt ze met tranen in haar ogen. En dus besluit ze na twee slapeloze nachten woensdag in actie te komen. In twee dagen zamelde Maha samen met andere Amstelveners meer dan duizend zakken met warme kleding in.