Ode aan Margriet Eshuijs tijdens speciaal concert: "Ze blijft het hart van het koor"

Het Margriet Eshuijs PopKoor staat voor een bijzondere avond. Voor het eerst treden de koorleden op zonder de beroemde Zaanse zangeres, die afgelopen december op 70-jarige leeftijd overleed . Dat doen ze in een uitverkochte Doopsgezinde Vermaning in Zaandam. "Het wordt een ode aan Margriet en dat heeft ze verdiend", zegt koorlid van het eerste uur Regina van Eldijk.

Eshuijs richtte het koor zeven jaar geleden op nadat haar eigen zangcarrière tot een einde liep. Het was voor de koorleden niet intimiderend om zich aan te sluiten bij een koor van zo'n bekende zangeres, vertellen een paar leden van het eerste uur.

"Mijn grote wens was altijd om bij een koor te gaan zingen, maar ik twijfelde of ik daar wel de stem voor had", vertelt Lydia Sijmons. "Maar Margriet zei altijd: 'Iedereen kan zingen'. En dat klopt ook. Ze heeft ons zelfvertrouwen gegeven." Frits Speijker, één van de twee mannen in het koor, beaamt dat: "Bijna alle leden zijn op die manier binnengekomen. Bij een ander koor moest ik auditie doen, maar dat hoefde hier niet."

Bekijk hieronder een reportage van de repetitie voor het concert. Tekst loopt door onder de video.