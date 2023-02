De Peiling: blowen en de Wallen horen bij elkaar

De overlast zou hoofdzakelijk 's nachts plaatsvinden en door toeristen worden veroorzaakt. Bewoners hebben structureel en buitensporig veel last van de grimmige sfeer. De buurt wordt er volgens hen onveilig en onleefbaar van.

Andere voorstellen om het overlast tegen te gaan, zijn horeca en prostitutie eerder sluiten in het weekend en alcoholhoudende dranken afschermen of verwijderen op de tijden van het verkoopverbod. Ook gaat de gemeente onderzoeken of een afhaalverbod voor softdrugs juridisch haalbaar en te handhaven is. Dat afhaalverbod zou dan moeten gelden van 16.00 uur tot 1.00 uur, van donderdag tot en met zondag.

Mocht het blowverbod op straat niet voldoende zijn, dan wordt er ook gekeken of blowen op terrassen bij coffeeshops in het gebied verboden kan worden. Bewoners en ondernemers kunnen vier weken reageren op enkele van deze maatregelen. Meer over de nieuwe maatregelen, lees je hier.

Maar voor velen zijn wiet en de Wallen aan elkaar gekoppeld. Zijn de Wallen nog wel de Wallen zonder wiet? Is zo'n interventie niet overdreven, en hoort softdrugs er niet gewoon bij? Laat ons weten hoe jij erover denkt!