Streekvervoer staakt opnieuw na carnaval als werkgever niet luistert naar eisen

De stakingen van deze week hebben nog niet opgeleverd wat de vakbonden ervan hoopten, daarom leggen buschauffeurs uit het streekvervoer na carnaval weer het werk neer. De vakbonden hebben de werkgevers een deadline gegeven: als op 20 februari niet op de eisen van de bonden is ingegaan, leggen de chauffeurs twee dagen later het werk weer neer. Hoe en waar er actie wordt gevoerd zal moet nog worden besproken.

Peter de Jonker van vakbond FNV verwacht de acties rond of na 22 februari zullen plaatsvinden. "Dan kunnen we de veiligheid nog waarborgen in het carnavalsweekend, dat er dan wel gewoon gereden wordt", vertelt hij. Publieksvriendelijke acties zitten er helaas niet meer in, omdat dat niet meer mag van de werkgevers.

Peter vindt het heel triest dat reizigers hier last van hebben. "Daar zijn we het allemaal over eens. Maar die mensen moeten wel op een normale en veilige manier vervoerd kunnen worden." Hij vindt de werkdruk veel te hoog. "Je wil toch niet dat de chauffeur het asfalt uit de grond rijdt om op tijd te komen, of iemand die opgebrand is omdat-ie al de hele week heeft gewerkt."

De vakbonden FNV en CNV eisen onder andere loonsverhoging, maar dat is volgens Peter niet het belangrijkste. "Het is ook die werkdruk die omlaag moet, omdat je mensen op een veilige manier wil kunnen vervoeren. Daarnaast gaat het ook om het generatiepact (maatregelen die oudere werknemers in staat stellen om minder uren te werken, red.) en het vervroegd uittreden voor ouderen."