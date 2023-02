Theater het Oude Raadhuis dreigt te verdwijnen: "Het is een springplank voor talent"

Het Oude Raadhuis is een pand uit 1867 aan de Hoofdweg Westzijde en werd oorspronkelijk gebruikt als raadhuis. Sinds 1992 is het een theater en culturele broedplaats. Het pand betekent volgens Ilse heel veel voor de Hoofddorpers.

"Het is een springplank voor jong talent", vertelt ze op NH Radio tegen verslaggever Samanta de Groot. "En niet alleen dat, het is natuurlijk ook nog een trouwlocatie en nog veel meer." Ze zegt dat mensen er graag komen. "Ook om films te kijken. Het mag niet verloren gaan."

Daar is theatermaker Lex Passchier het helemaal mee eens. Hij woont zelf ook in Hoofddorp en is als maker en bezoeker vaak in het Oude Raadhuis geweest. "Ik heb de afgelopen 20 jaar gezien hoe hier cultuurhistorie is opgebouwd en ook dat het Oude Raadhuis steeds dreigt te verdwijnen", vertelt hij. "Ik kom er vaak nog naar de voorstellingen en naar de film op zondagavond."

Broedplaats

Lex merkt dat het besluit van de gemeente wenkbrauwen doet fronsen in de theaterwereld. "Het heeft niet alleen veel culturele en emotionele waarde", zegt hij. "Iedereen in theaterland kent het Oude Raadhuis als broedplaats van nieuw talent. Mensen kunnen er hun eerste stappen op het podium wagen. Op deze manier wordt dat talent ook van de toekomst ontnomen."

Tekst gaat verder onder de foto.