Enkhuizen en Veiligheidsregio kijken positief terug op noodopvang bij Zuiderzeemuseum

Meer dan 200 asielzoekers verhuizen over precies een maand vanuit de crisisnoodopvang in Enkhuizen naar een nieuwe locatie in Avenhorn. Zowel de gemeente als Veiligheidsregio blikken positief terug op de opvang, in een paviljoen bij het Zuiderzeemuseum.

Volgens woordvoerder Esther Groen heerst er in de gemeente Enkhuizen veel begrip over de noodzaak om asielzoekers op te vangen. Dit omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel te klein is om de enorme toestroom aan asielzoekers op te vangen. “Daarnaast hebben zich ruim twintig vrijwilligers aangemeld, die op de opvanglocatie helpen bij activiteiten voor asielzoekers. We hebben geen klachten vanuit omwonenden of inwoners ontvangen”, laat de woordvoerder weten.

Paviljoen wordt afgebroken

Volgende maand verhuist de noodopvang naar een terrein aan de Julianastraat in Avenhorn. Het college van Koggenland heeft daarom een bezoek gebracht aan de huidige noodopvang in Enkhuizen. “Daar zijn ze door een vertegenwoordiger van de Veiligheidsregio, een functionaris van de gemeente en de burgemeester rondgeleid", licht Groen toe.

De planning is om per 13 maart naar Avenhorn te verhuizen, vertelt Annerieke Dekker van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. "In de dagen erna wordt het paviljoen dat in Enkhuizen staat afgebroken, zodat het parkeerterrein op 31 maart weer beschikbaar is voor het Zuiderzeemuseum, als het nieuwe museumseizoen begint."