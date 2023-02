Brand verwoest bungalow Hans en Monika in Onderdijk: "Het is een catastrofe"

Gedesillusioneerd starten Hans Georg en Monika op vrijdagochtend hun Volkswagen Pick-up. Voor het Duitse stel uit Keulen zit er weinig op dan naar huis te gaan, nu hun vakantiebungalow op camping Vislust in Onderdijk ten prooi is gevallen aan de vlammen. Of ze ooit nog terugkomen, weten ze niet. "Er is niets meer", treurt Hans Georg.

Brand camping Vislust Onderdijk - NH Nieuws / Michiel Baas

De brand ontstond donderdagavond laat en werd door de Veiligheidsregio al snel opgeschaald naar een grote brand, ook omdat andere bungalows dichtbij de getroffen bungalow staan. Deze zijn behouden gebleven. Er zijn geen gewonden gevallen. De Duitse eigenaren Hans Georg en Monika lagen te slapen, toen Monika wakker werd van vreemde geluiden. "Een soort geruis en gesis", zegt ze vrijdagochtend. Ze maakte haar man wakker en toen ging het snel. Hans Georg: "Ik zag het al branden, in het dak. We zijn snel naar buiten gegaan. We hebben veel geluk gehad dat Monika wakker werd." Brandblussers Sebastian Retz is bedrijfsleider op het bungalowpark en werd uit bed gebeld. Hij schakelde snel de hulpdiensten in en sloot gas en elektra af. "Ik heb daarna alle brandblussers verzameld die ik kon vinden, vijf of zes in totaal. Maar er was niets tegen de brand te beginnen. Het was al te groot. Gelukkig kwam de brandweer snel." Tekst gaat door onder de foto.

De bungalow na de brand - NH Nieuws / Michiel Baas

Die kon niet voorkomen dat de bungalow van Hans Georg en Monika afbrandde. Het stel overnachtte in een nabij gelegen hotel, net als enkele buren. Vanmorgen in het daglicht was de schade pas echt goed te zien. De snel getrokken conclusie: van de bungalow is niets meer over. "Alles is weg... Het is een catastrofe", zucht de Duitse eigenaar. "Ons geld, onze hobby, alles is weg. Alles kapot. We komen hier iedere winter. In de zomer verhuren we de bungalow. Wat we nu gaan doen? Naar huis, naar Keulen. Er is niets meer." Naar de oorzaak van de brand is het gissen. Wellicht kortsluiting, opperen de eigenaren. Een medewerker van de camping denkt eerder aan de palletkachel. "Gelukkig heb ik onlangs de batterijen van alle rookmelders nog vervangen. Daar ben ik nu extra blij om."

Van de bungalow is weinig meer over - NH Nieuws / Michiel Baas