Zaans transportbedrijf kapot na drugsvondst tussen hulpgoederen voor Turkije

Er is mogelijk in één van de trailers van het Zaanse transportbedrijf Allday Transport drugs gevonden. Op dit moment rijden er vier vrachtwagens van het bedrijf richting Turkije. Vanochtend spraken wij met Abdullah Basar, eigenaar van het transportbedrijf, hij is totaal verslagen. "Wij proberen contact te leggen met de politie om meer informatie te krijgen maar hebben tot nu toe niks te horen gekregen," aldus de eigenaar van het bedrijf.

Op het moment dat de werknemers van Allday Transport het verschrikkelijke nieuws over de aardbeving in Turkije hoorden, kwamen ze direct in actie. Ze vulden hun trailers met hulpgoederen en stuurden ze richting het rampgebied. Een van hun trailers hebben ze meegestuurd met een transportbedrijf uit Den Haag.

Gisteravond werden vijf vrachtwagens van dit Haagse bedrijf aangehouden door de politie. Dit omdat er in één van de trailers drugs is gevonden. Of de drugs daadwerkelijk in de trailer van Allday Transport is gevonden, is nog steeds niet bekend.

Vijf wagens van de weg gehaald

Het nieuws bereikte Abdullah via een artikel van het Algemeen Dagblad. "Daarin zagen we onze trailer op een foto staan bij een bericht over de drugsvondst in een van de trucks van het bedrijf waarmee wij samen werken. Alle vijf de wagens zijn van de weg gehaald. Wij proberen contact te leggen met de politie om meer informatie te krijgen maar hebben tot nu toe niks te horen gekregen."