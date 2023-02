Anne Frank Stichting en burgemeester Halsema geschokt door projectie met antisemitische boodschap

"De Anne Frank Stichting is geschokt en heeft met afschuw kennis hiervan genomen", reageert de stichting die ook het Anne Frank Huis onderhoudt. "Het Achterhuis is de plek waar Anne Frank zat ondergedoken en haar dagboek schreef. Anne Franks dagboek is een van de belangrijkste getuigenissen van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog."

Met de projectie, die enkele minuten duurde, doen de daders volgens de stichting 'een aanval op de echtheid' van het dagboek. "Het is een antisemitisch en racistisch filmpje. Wij realiseren ons zeer wat dit betekent voor de joodse gemeenschap en voor de stad Amsterdam in het algemeen." De stichting heeft aangifte gedaan bij de politie en die doen onderzoek naar het voorval.

"Uitermate lafhartig en pijnlijk"

Ook burgemeester Halsema reageert geschokt op de projectie. "Ik ben en woedend over deze laffe, verwerpelijke daad. Dit is onversneden antisemitisme en het is een aanval op Anne Franks nalatenschap, ons (inter)nationale symbool van de strijd tegen antisemitisme. Uitermate lafhartig en pijnlijk, voor de overlevenden, de nabestaanden van de slachtoffers van de holocaust, de hele Joodse gemeenschap en iedereen die weet waartoe haat, racisme en intolerantie leiden. "

De burgemeester laat weten dat zij nauw contact heeft met de directie van het Anne Frank Huis en met de vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap. "Ik hoop dat de daders snel worden opgespoord. De nagedachtenis van Anne Frank mag niet bezoedeld worden door stuitende kwaadaardigheid van extremisten."

Balpen

Volgens de theorie is het dagboek van Frank met een balpen geschreven terwijl deze pas na de Tweede Wereldoorlog in gebruik zijn geraakt. Uit onderzoek kwam naar voren dat in de jaren 60 een onderzoeker losse vellen papier in het dagboek achterliet die met een balpen geschreven waren, maar dat het niets afdoet aan de echtheid.