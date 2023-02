Busje in vlammen op, op parkeerplaats in Huizen

Op de parkeerplaats aan de Onderwei in Huizen is vannacht om 1.15 uur een busje in vlammen opgegaan. De politie sluit brandstichting niet uit en doet onderzoek naar oorzaak van brand.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het busje helemaal is uitgebrand. "De auto is vannacht weggetakeld en vandaag gaan we onderzoeken wat er precies gebeurd is. Brandstichting wordt niet uitgesloten." Aan andere auto's lijkt geen schade te zijn, omdat die best ver van het busje af geparkeerd stonden.

Woensdagmiddag is een soortgelijk busje aangetroffen aan de Ambachtsweg in Huizen. In dat busje zaten jerrycans met een nog onbekende inhoud. De woordvoerder van de politie laat weten dat het op dit moment niet bekend is of dit om hetzelfde bus gaat. "Maar als dat zo is, zal het zeker meegenomen worden in het onderzoek", zegt hij.