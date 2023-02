Politie doet onderzoek naar projectie op Anne Frank Huis

De politie is bezig met een onderzoek naar een projectie die op het Anne Frank Huis is getoond. De tekst zou verwijzen naar een theorie dat Anne Frank haar dagboek niet zelf heeft geschreven en zou worden gedeeld in een rechts-extremistisch Telegramkanaal.

De politie laat aan AT5 weten dat zij van de projectie afweten en dat zij onderzoek doen wie er voor de projectie verantwoordelijk is. Een woordvoerder laat weten dat er daarna samen met het Openbaar Ministerie moet worden bekeken wat strafbaar is.

Volgens Het Parool, die de video van de projectie in handen heeft, zou de zin 'Anne Frank uitvinder van de balpen' op het museum zijn afgebeeld. Volgens de theorie is het dagboek van Frank met een balpen geschreven terwijl deze pas na de Tweede Wereldoorlog in gebruik zijn geraakt. Uit onderzoek kwam naar voren dat in de jaren 60 een onderzoeker losse vellen papier in het dagboek achterliet die met een balpen geschreven waren, maar dat het niets afdoet aan de echtheid.