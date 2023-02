LIVE NH Sport: AZ - Excelsior

AZ kan de teleurstellende uitschakeling in het bekertoernooi vanavond van zich afspelen. De Alkmaarders openen het eredivisie-weekend met de thuiswedstrijd tegen Excelsior. De aftrap is om 20.00 uur en het duel kun je rechtstreeks volgens op NH Radio.

Het wordt voor AZ de derde wedstrijd in één week. Na het 1-1 gelijkspel tegen FC Volendam en het bekerverlies tegen FC Utrecht in de verlenging (1-2) is AZ toe aan een opsteker. Toch is de ploeg van trainer Pascal Jansen gewaarschuwd: eerder dit seizoen ging AZ in Rotterdam met 2-1 onderuit. In de beker wist AZ wél te winnen (1-4).

Jansen moet het met dezelfde selectie als eerder deze week zien te rooien. Dat betekent dat Michailovic en Bazoer niet inzetbaar zijn. Ook De Wit, Martin Indi, Beukema, Vanheusden en Dekker ontbreken nog altijd.

Koopmeiners en Goudmijn

Bij Excelsior treft AZ twee verhuurde spelers: Peer Koopmeiners en Kenzo Goudmijn, zoon van assistent-trainer van AZ Kenneth Goudmijn. Sinds zijn overgang in de winterstop kwam Koopmeiners vijf keer in actie voor Excelsior, waarvan twee keer in de basis. Goudmijn begon het seizoen in Kralingen en was in alle wedstrijden basisspeler.

