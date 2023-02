Tijdelijke schaftkeet voor Hoornse prikploeg op Pelmolenpad komt er voorlopig niet

Er komt voorlopig geen tijdelijke schaftkeet voor de prik- en veegploeg op de voormalige Prisma-locatie aan het Pelmolenpad. Na weerstand uit de buurt, wordt er gekeken naar alternatieve locaties. Tijdelijk of permanent. En dat laat langer op zich wachten. "We hadden gehoopt dit in januari af te ronden, maar we zijn nog niet klaar", schrijft de gemeente in een collegebrief.

De gemeente besloot vorig jaar oktober dat er aan het braakliggende Prisma-terrein, bij het Pelmolenpad, een schaftkeet zou komen voor de prik- en veegploeg. Want sinds de sluiting van de locatie Brijder (verslavingszorg) aan het Keern, is die plek er niet en stonden zij met hun kop koffie in de winter buiten. Uit nood kan de prik- en veegploeg van Reakt, bestaande uit zo'n veertien man, sinds januari terecht bij de leegstaande Tensen-garage aan de d'Ampte. En daar is Anthony Damasco, leider van de prikploeg, maar wat blij mee. "Het bevalt heel goed. In principe mogen we hier blijven tot het gesloopt wordt." Twee locaties op het oog Ondertussen wordt nu naar alle opties gekeken, zowel tijdelijk als permanent. Er worden op dit moment twee locaties nader onderzocht buiten het plangebied Pelmolenpad Prisma. Volgens Damasco gaat het om een pand aan de Geldelozeweg of de huidige noodlocatie d'Ampte. "Ze zijn het aan het onderzoeken. En men moet ook hier met de buren in conclaaf." Want daar ging het, in geval van het Pelmolenpad, mis. Omwonenden in de Grote Waal konden zich niet vinden in de plannen van de gemeente, onder meer omdat de schaftkeet vlakbij een speelplaats en een kinderdagverblijf zou komen. Zij vreesden voor een aanzuigende werking. Na een bewonersavond droegen zij een lijst met alternatieve locaties aan. Dit voorjaar moet er meer duidelijk worden over de mogelijke locatie.