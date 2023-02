'VVD-raadslid vroeg collega 'MeToo'tje' te verzinnen tegen D66-stadsdeelbestuurder'

VVD-raadslid Daan Wijnants zou aan collega Ellis Mulder, momenteel stadsdeelcommissielid in Zuid, hebben gevraagd of zij een MeToo-actie kon verzinnen tegen een stadsdeelbestuurder van D66. Het commissielid zou vervolgens door de top van haar partij onder druk zijn gezet nadat zij een melding had gemaakt van grensoverschrijdend gedrag.

Dat schrijft het NRC. Volgens de krant zou het gesprek zijn gebeurd tijdens een strategisch overleg van de de VVD in Buitenveldert in 2019. Van de vijf VVD'ers die aanwezig waren bij het gesprek bevestigen twee tegen het NRC dat Wijnants aan Mulder vroeg of zij niet 'MeToo'tje kon verzinnen' tegen de stadsdeelbestuurder.

'Kantinepraat'

De twee aanwezigen die met de krant hebben gesproken zagen de opmerking wel net wat anders. 'Kantinepraat, totaal misplaatst', noemt de ene het. De ander, oud-deelraadslid Gianni Pollarini, herinnert de opmerking zich als 'een grap over een valse beschuldiging, nooit serieus bedoeld'. Wel kan hij zich voorstellen dat Mulder dit anders heeft kunnen opvatten.

Wijnants zelf kan het zich niet meer herinneren dat hij de suggestie tegen Mulder zou hebben gezegd, maar hij sluit het niet uit. Dat zegt hij tegen het NRC. Wel kan Wijnants zich herinneren dat hij iets anders aan Mulder had voorgesteld, dat zij het volgende debat zou moeten voeren met de D66-bestuurder. "Het was bekend dat hij niet zo goed met vrouwen kon omgaan. Op die manier zouden we het extra ongemakkelijk voor hem maken." Wel noemt de VDD'er die opmerking nu onhandig.

Melding van grensoverschrijdend gedrag

De suggestie van Wijnants bleef Mulder een lange tijd dwarszitten. In 2021 meldde zij het voorval bij de partij onder grensoverschrijdend gedrag. De VVD beloofde aan Mulder terugkoppeling van het onderzoek, maar vlak voordat de kandidatenlijst bekend werd gemaakt kreeg zij te horen dat er 'geen beletsel' was tegen Wijnants. Mulder was verrast door de timing en de inhoud van de terugkoppeling.

Kort daarna zou Mulder ook door partijvoorzitter Paul Luijten onder druk zijn gezet om een journalist van het NRC te bellen om te zeggen dat de integriteitsregels binnen de VVD goed geregeld zijn. In het telefoongesprek, dat in handen van de krant is, zou Luijten hebben gezegd 'als jij zegt we hebben bij de VVD allemaal keurige procedures en ik weet bij God niet waar het over gaat, dan is het weg'.

Wijnants laat aan het NRC weten dat hij graag in gesprek zou willen gaan om zijn excuses aan te bieden. De VVD zegt tegen AT5 dat zij na de melding van Mulder een verzoek hebben gedaan tot onderzoek. Zij hebben vervolgens het besluit van de onderzoekscommissie overgenomen en was er geen reden om Wijnants niet op de kandidatenlijst te zetten. Voor de partij is de zaak nu afgehandeld, maar is er 'altijd een uitgestoken hand' voor een gesprek met Mulder.