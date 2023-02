Let op! Het kan vanmorgen glad zijn op de weg

Het KNMI waarschuwt vanmorgen tot 10.00 uur met code geel voor gladheid in de provincie. Op andere plekken in het land kan het ook mistig zijn, waardoor het zicht slecht is. Het is dus weer goed uitkijken voor iedereen die naar buiten moet.

Foto is genomen op een eerder moment - NH Nieuws

Het KNMI schrijft dat het vooral op bruggen en viaducten verraderlijk kan zijn. Ook op de stoepen kan het een beetje glad zijn. Op de waddeneilanden geldt geen weerswaarschuwing. Op verschillende plekken is vannacht gestrooid vanwege de temperaturen rond het vriespunt en de gemeente Hilversum waarschuwt. "Rijd voorzichtig en pas uw snelheid aan!", schrijven zij op Twitter. Ook op verschillende rijkswegen en in Bloemendaal is gestrooid. Tekst gaat door onder de tweet.

Wij verwachten #gladheid van rijp en gaan in de nacht preventief zout strooien op de hoofdwegen en fietspaden van #bloemendaal#bennebroek #vogelenzang #aerdenhout #overveen. — Gemeente Bloemendaal (@bloemendaaltwit) February 9, 2023

Rijkswaterstaat verwacht geen drukke ochtendspits vanmorgen. "De vrijdagochtend is traditiegetrouw de rustigste ochtend van de werkweek", schrijven zij in de spitsverwachting. Het is op veel plekken net boven het vriespunt. "Aan de kust is dat heel anders", zegt NH weerman Jan Visser op NH Radio. "Daar is het 5 tot 6 graden door aanlandige wind." Hij verwacht dat de gladheid wegtrekt en dat het vandaag rond de 8 graden wordt. "De zon laat zich geregeld zien. En aan de kust is een krachtige wind", voorspelt de weerman. "Morgen is er meer bewolking en laat de zon zich misschien in de middag nog even zien. Het wordt dan zo'n 9 graden."