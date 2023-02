Grote vlammen bij brand in bungalow in vakantiepark Wervershoof

Bij Bungelowpark Vislust aan de Onderdijk in Wervershoof is vanavond brand uitgebroken. De Veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grote brand.

De brand woedde in één van de bungalows op het park. "We hebben opgeschaald naar een grote brand omdat de woningen op het park dicht op elkaar staan. We proberen overslag zo te voorkomen", legt een woordvoerder uit van de Veiligheidsregio.

Meerdere ambulances

Omdat er werd opgeschaald naar een grote brand kwamen er ook meerdere ambulances naar het park. "De bewoners zijn buiten en de directe buren ook", aldus de woordvoerder. Er raakte voor zover bekend niemand gewond.

De brand is inmiddels onder controle. Brandweerlieden zijn nog wel bezig met bluswerkzaamheden. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.