Vrouw met weegschaal, Meisje met de parel en natuurlijk het Melkmeisje. Het is slechts een handvol voorbeelden van de meesterwerken van Vermeer die vanaf vandaag te bewonderen zijn in het Rijksmuseum tijdens de grootste Vermeer-tentoonstelling ooit. Toch is het niet gelukt alle schilderijen van de 17e-eeuwse schilder naar Amsterdam te halen.

Nooit eerder hebben zoveel schilderen van Vermeer tegelijkertijd in eenzelfde ruimte gehangen. De Delftse schilder maakte in totaal 37 werken en daarvan hangen er nu 28 in het Rijksmuseum. Negen werken zwerven dus nog over de wereld. Van 'Het concert' is zelfs niet duidelijk waar het zich bevindt: "Hij is in 1990 gestolen uit het Isabella Stewart Gardner Museum in Boston", aldus kunsthistoricus Sabry Amroussi. "Een lekker ondeugende Vermeer. We weten niet door wie hij gejat is, misschien wel door de maffia."

'Het meisje met het wijnglas' is om een iets minder indrukwekkende reden afwezig: "Dit mag het museum niet verlaten, want de lokale middelbare school moet er een eindwerkstuk over maken."

Een aantal van de ontbrekende werken heeft een bekende eigenaar. Zo was 'De schilderkunst' ooit in bezit van Adolf Hitler. Koning Charles is momenteel eigenaar van 'Dame aan het virginaal met een heer'. Vanwege de slechte staat van het schilderij was het niet mogelijk om het te verplaatsen.

En dan zijn er nog 'Slapend meisje' en 'Meisjeskopje'. Die zitten met huisarrest in het Metropolitan Museum of Art in New York. Dhr. Altmann, die een hele groep schilderijen aan het Metropolitan schonk, stelde namelijk als voorwaarde dat de werken New York nooit mochten verlaten.