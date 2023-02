A9 van Badhoevedorp tot Holendrecht volgende week lang weekend dicht

Vanwege werkzaamheden is de A9 van vrijdagavond 17 februari tot maandagochtend 20 februari afgesloten in de richting van Badhoevedorp naar Holendrecht. Zaterdagavond en -nacht (18 februari) is de A9 in beide richtingen dicht.

Om ruimte te maken voor de verdiepte ligging van de A9 in Amstelveen, worden er tijdelijke rijstroken aan de zuidzijde van de snelweg aangelegd. In het weekend van 17 tot 20 februari wordt de zuidelijke rijbaan van de A9 verplaatst naar de tijdelijke rijstroken.

Vanaf knooppunt Badhoevedorp tot knooppunt Holendrecht gaat de A9 in een richting dicht, van vrijdag 17 februari 20.00 uur tot en met maandag 20 februari 05.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de A4, A10, en de A2. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd.

Van zaterdag 18 februari 20.00 uur tot zondag 19 februari 09.00 uur is de A9 in beide richtingen dicht. Het verkeer wordt dan eveneens omgeleid via de A4, A10 en A2. Verder is afrit 5 Amstelveen-Stadshart, komende vanuit de richting Amsterdam/Utrecht, dicht van 18 februari 16.00 uur tot maandag 20 februari 05.00 uur.

Tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht wordt de weg over 11 kilometer verbreed van drie naar vier rijstroken per rijrichting, plus een wisselbaan. In Amstelveen wordt de weg verdiept in een bak aangelegd en in Ouder-Amstel komen hogere geluidsschermen. Op de overkappingen legt de gemeente Amstelveen parken aan.