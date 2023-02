N194 bij Obdam tijdelijk afgezet na frontale botsing

De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Dashcambeelden of meer informatie van getuigen van de botsing zijn welkom, hiervoor kan op het algemene politienummer 0900-8844 contact worden opgenomen.

De ravage was snel opgeruimd: rond 17.00 uur gaf de politie de N194 weer vrij. Twee personen werden te plekke nagekeken door ambulancepersoneel, eentje is ter controle naar het ziekenhuis vervoerd.

Een woordvoerder van de politie vertelt tegen NH Nieuws dat een personenauto door een nu nog onbekende oorzaak op de andere weghelft terecht is gekomen. Hierdoor botste de auto frontaal op een tegemoetkomende auto. Uiteindelijk waren er drie auto's bij het ongeluk betrokken.

