Schaken razend populair bij kinderen: "Stoffige karakter is eraf"

Bij Schaakschool Indische Buurt in Amsterdam-Oost proberen jongeren elkaar in te maken met een potje schaken. Twee keer per week krijgen kinderen hier les in de Batjanzaal, maar de schaakschool gaat ook steeds vaker naar het basis- en middelbare onderwijs toe om les te geven. "Op school zien we steeds meer animo."

Schaakles in Amsterdam-Oost - NH Nieuws

Waar het precies aan ligt, weet basisschool- en schaakdocent Tom Bijlholt niet. Maar dat schaken populairder is geworden, daar twijfelt hij niet aan. "In Amsterdam komt het denk ik door de schaakschool zelf." De school opende in 2009 als eerste schaakschool in Amsterdam en inmiddels geven ze les op meer dan vijftig scholen in de regio. Schaakwebsites en -influencers "Maar er zijn ook schaakwebsites die zich richten op jongeren." Uit cijfers van RTL Nieuws blijkt dat het aantal Nederlanders dat op chess.com schaakt, de afgelopen maanden is verdubbeld naar één miljoen. "Maar het kan ook komen door de serie The Queens Gambit of schaak-influencers op social media", gaat Bijlholt verder.

"Ze leren vooruitdenken, problemen oplossen en analyseren" Tom Bijlholt, schaakleraar

Bijlholt geeft ook schaakles aan zijn eigen klas in de pauzes. "Daar is steeds meer animo voor", zegt hij. "Het is vooral voor het plezier, want ze krijgen al genoeg les op school." Schaken heeft veel voordelen, volgens hem. Zo gaat het concentratievermogen vooruit, "bij de één is dat meer nodig dan bij de ander. Ze leren vooruitdenken, problemen oplossen en analyseren."

Ilias gaat al twee jaar naar schaakles. "Het leukste vind ik dat je nieuwe strategieën kunt leren", vertelt de 7-jarige. "De Engelse opening, de Italiaanse opening, de Spaanse opening." Het lijkt erop dat Ilias nog wel even door kan gaan met opsommen. De Spaanse opening doet hij voor. "Maar wel mijn eigen versie, dus het is een klein beetje anders." Mo zit op schaken, omdat hij net zo goed wil kunnen spelen als zijn vader. "Ik vond het vroeger saai en stom, maar de meesters leren mij veel nieuwe dingen." Rokeren vindt hij het allerleukste. Schaaktoernooi Iedere maand organiseert de schaakschool toernooien voor beginnende jonge schakers. Daar hoef je niet per se goed voor te zijn, maar de kinderen van de schaakles zijn dat - ook naar eigen zeggen - wel. "Ik zet iedereen schaakmat", zegt Ilias.