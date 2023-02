PvdA wil dat bruine kroegen in Amsterdam gemeentelijke monumenten worden

Leinhuis stelt voor dat speciale plekken zoals de bruine kroegen een speciale status krijgen. "Bijvoorbeeld een predicaat 'Authentiek Amsterdams', 'Mokums trots' of iets in die trant, met daaromheen een programma of structuur dat een rol speelt in het stimuleren van Amsterdammers en toeristen om deze plekken (nog meer) te omarmen."

De gemeente moet volgens haar ook zorgen voor een publiek-private samenwerking en/of het oprichten van een investeringsfonds. Bij de verkoop van een bruine kroeg, zou de gemeente bijvoorbeeld kunnen onderzoeken of er een koper is die van plan is om de kroeg te behouden. Ook zou de gemeente kunnen kijken of er een co-financier te vinden is die eventuele tekorten kan aanvullen.

De traditionele bruine kroeg heeft het moeilijk in de stad, want er verdwijnen er steeds meer. Data-onderzoeker Jeroen Slot stelde vorig jaar dat het aantal cafés in de stad de afgelopen twaalf jaar met ongeveer een kwart is afgenomen. Volgens hem is die daling nog sterker bij bruine kroegen: