Dit doet het windmolenpark voor Zandvoortse kust met het leven onder en boven water

Er staan inmiddels honderden windmolens voor de kust van Zandvoort. Het windmolenpark is in de laatste fase van de aanbouw en voor een gedeelte zijn de werkzaamheden dus nog bezig. Deze werkzaamheden en het park zelf hebben invloed op het leven onder en boven water. Er wordt op dit moment nog druk onderzoek gedaan, maar dit is wat onderzoekers tot nu toe weten over de effecten:

Zeezoogdieren zoals de bruinvis maken gebruik van echolocatie. Hiermee zoeken ze hun voedsel en communiceren ze met elkaar. Uit onderzoek van de Universiteit Wageningen blijkt dat bruinvissen tijdens het heien verdwijnen. "Zolang de werkzaamheden duren zijn er in het gebied geen bruinvissen te zien. We zien dat ze tussen de 7 en 10 kilometer verwijderd zijn", laat onderzoeker Steve Geelhoed weten.

"De geluidsfrequentie die een park maakt als deze operationeel is, is veel lager. Daar hebben bruinvissen niet zo'n last van. Toch is het wel weer extra geluid, in de al zo drukke Noordzee. Dat kan voor ruis zorgen", aldus Geelhoed.

Windmolenpark af, heimachines weg, overlast voorbij. Een logische gedachte, maar zo eenvoudig ligt het niet. Ook nadat de parken gebouwd zijn kunnen zeezoogdieren overlast ervaren. Doordat onderhoudsschepen af en aan varen, blijft het gebied onrustig. Het geluid dat het operationele park maakt is wel dusdanig minder dan een park in aanbouw, daarom zien onderzoekers dat de bruinvissen wel weer terugkomen.

Zeehonden

Naar zeehonden is minder onderzoek gedaan, dus volledige zekerheid is er niet. Toch lijken zij meer last te hebben van de parken. Hun gehoor is heel goed en dat kan beschadigd raken. Tijdens de werkzaamheden blijven ook de zeehonden weg, maar die komen later ook in mindere mate terug. Geelhoed laat weten dat er een verandering in zowel hun zwemroute als hun duikgedrag te zien is.

Vogels en vleermuizen

Ook zijn de 250 meter hoge gevaartes een gevaar voor de meeste vogels en vleermuizen. De Jan-van-gent heeft goed zicht, dus die weten de molens vaak te ontwijken. Voor vogels met minder zicht is dit lastiger. Vooral als het mistig is en ze hun vlieghoogte verlagen, komen er vaak beesten in de wieken terecht.