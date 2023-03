Werkplaats Treinmodernisering Haarlem ondergaat zelf grote opknapbeurt

Toen in 1839 de eerste trein uit Amsterdam vertrok, reed deze met 38 kilometer per uur naar het eindpunt station Haarlem. Drie jaar later werd het Haarlemse station verplaatst naar de huidige locatie.

De werkplaats bleef wel op dezelfde plek. Deze werkplaats wordt tegenwoordig gebruikt door de NS om treinen te moderniseren. "Ze komen hier na zes en twaalf jaar voor een revisie (grote beurt) binnen en worden tussen de 18 en 20 jaar helemaal gemoderniseerd", vertelt directeur Hans Seegers van NS Treinmodernisering.

Flinke verbouwing

De werkplaats wordt de komende jaren flink verbouwd. Zo verdwijnen verschillende panden en komt er nieuwbouw voor in de plaats. De hele verbouwing moet in 2025 voltooid zijn. Het hoge gasverbruik wordt met de verbouwing teruggebracht. "Wij gebruiken nu net zoveel gas als ongeveer duizend woningen, dit gaan wij reduceren met zeventig procent. We proberen het gebruik zelfs naar nul te brengen", aldus Seegers.