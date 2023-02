Amsterdam binnenkort in 3D te bekijken met nieuwe functie Google Maps

Amsterdam is binnen enkele maanden in 3D te bekijken in Google Maps. De nieuwe functie, genaamd Immersive View, maakt gebruik van geavanceerde kunstmatige intelligentie-technieken.

Met de nieuwe functie is het mogelijk om virtueel over de stad te zweven. Als voorbeeld geeft Google het Rijksmuseum dat van buitenaf in 3D is te bekijken, op verschillende momenten van de dag. Door op een tijdlijn te slepen verandert het daglicht en is te zien wat voor weer het wordt. Ook is te zien waar het het drukst is.

Voor de nieuwe functie zijn miljarden Street View-beelden en luchtfoto's geanalyseerd. De gewone afbeeldingen worden in 3D omgezet met behulp van een geavanceerde kunstmatige intelligentie-techniek. Volgens de zoekgigant wordt het mogelijk 'om te zien of de sfeervolle verlichting van een bar de juiste sfeer is voor een date-avond of dat het uitzicht in een café het de ideale plek maakt voor een lunch met vrienden'.

Sinds woensdag zijn Londen, Los Angeles, New York, San Francisco en Tokio al in 3D te bekijken. De komende maanden komen daar naast Amsterdam, Dublin, Florence en Venetië bij.