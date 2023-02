Peiling: ik trap niet in een telefonische babbeltruc

Telefonische babbeltrucs komen steeds vaker voor. Het aantal meldingen van telefonische oplichting steeg het afgelopen jaar met achttien procent. Iemand die zich bijvoorbeeld voordoet als bankmedewerker, maar vervolgens ervandoor gaat met je geld. Vooral ouderen zijn een geliefd doelwit van criminelen met een vlotte babbel. Ben jij weleens in een babbeltruc gestonken? Of heb je dat gelijk door?

De Fraudehelpdesk ontving vorig jaar ongeveer 500.000 belletjes en mailtjes over fraude aan de telefoon. Daarbij werd financiële schade gemeld van ruim 43 miljoen euro. De stijging komt omdat oplichters steeds geraffineerder te werk gaan. Ze gebruiken bijvoorbeeld datalekken en het darkweb om aan informatie te komen om mensen op te lichten.



Niet alleen telefonisch zijn de oplichters aan het werk, ook aan de deur of op straat komen babbeltrucs voor. De oplichters zien er meestal netjes uit en doen zich voor als bankmedewerker of iemand van de Fraudehelpdesk. Ook tijdens het pinnen worden mensen slachtoffer van een vlotte babbel door een oplichter.





Herken een babbeltruc



Onder andere de politie en de fraudehelpdesk geven tips hoe je een babbeltruc kunt herkennen en voorkomen. Zij waarschuwen om nooit geld over te maken op basis van een telefoontje of tekstbericht. Ook waarschuwen ze niet zo maar iemand binnen te laten die je niet kent. Het is ook goed om altijd te vragen of personen aan de deur zich kunnen legitimeren. Bij sommige babbeltrucs wordt gevraagd om een bankpas of pincode ter controle af te geven. Banken of de politie zullen daar nooit om vragen.