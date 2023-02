Twee personen gewond bij botsing tussen auto en zorgtaxi op Amstelveens kruispunt

Bij een botsing tussen een zorgtaxi en personenauto op een kruispunt in Amstelveen, zijn vanochtend twee personen gewond geraakt. De slachtoffers zaten beiden in de auto, die total loss raakte.

Het ongeluk gebeurde op de kruising tussen de Laan van Langerhuize en de Burgemeester Boersweg. De weg is daar enige tijd afgesloten geweest, maar inmiddels weer open.

De auto heeft het busje in de flank geraakt. Die heeft daarbij een flinke deuk opgelopen. Er zaten toen het ongeluk gebeurde geen passagiers in de taxi. De personenauto heeft de meeste schade opgelopen. Hoe het met de slachtoffers gaat is onbekend. De bestuurder van de taxibus is ongedeerd.