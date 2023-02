Tropentheater krijgt renovatie en gaat na ruim tien jaar weer open

Het theater wordt een podium voor Stichting Kids voor Amsterdam, maar het is de bedoeling dat er in de toekomst ook andere voorstellingen zullen komen. Ook wil het KIT de ruimte beschikbaar maken voor buurtactiviteiten.

Soeterijn

De zaal, die tot 2002 het Soeterijn Theater heette, was ruim 40 jaar onderdeel van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). In het theater waren vooral concerten, voorstellingen en films uit niet-westerse landen te zien.

Door het wegvallen van een jaarlijkse subsidie van ruim 20 miljoen euro, moest de zaal in 2013 sluiten. Het Tropenmuseum, dat nog altijd in hetzelfde gebouw is gevestigd, was tot dat moment ook onderdeel van het KIT, maar ging in een andere organisatie verder.

Verbouwen

Voordat de Stichting Kids van Amsterdam hun intrek kan nemen, zal het gebouw eerst gerenoveerd worden. Zo komen er onder meer studio's waar de kinderen in kunnen oefenen. Ook de theaterzaal zelf moet tien jaar na de sluiting een grote onderhoudsbeurt ondergaan. De studio's zullen in september klaar zijn. Wanneer de zaal precies klaar is voor gebruik, is nog niet bekend.

Wat is duidelijk dat het theater bij de heropening niet meer het Tropentheater heet, maar een nieuwe naam krijgt. Hoe het theater gaat heten, is nog niet bekend.