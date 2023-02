LIVE NH Sport: FC Twente - Ajax

De eerste serieuze test voor de kersverse trainer John Heitinga is vanavond als Ajax in de achtste finale van het KNVB-bekertoernooi op bezoek gaat bij FC Twente. Kunnen de Amsterdammers de ingezette lijn omhoog doortrekken en zich bij de laatste acht ploegen spelen? De wedstrijd is vanaf 18.30 uur live te volgen in een extra radio-uitzending van NH Sport.

Marcel Keizer voor de penaltyserie bij FC Twente - Ajax in 2017 - Pro Shots

De laatste bekerwedstrijd van Ajax in de Grolsch Veste in 2017 draaide uit op een nachtmerrie. Ajax leek zich, ook in de achtste finale, onder toenmalig trainer Marcel Keizer te plaatsen voor de volgende ronde, maar zag in blessuretijd FC Twente langszij komen (1-1). Tekst gaat verder onder de video.

In de verlenging kreeg Thomas Lam de rode kaart, maar Ajax kon de numerieke meerderheid niet uitbuiten. Omdat Hakim Ziyech en Matthijs de Ligt in de strafschoppenserie misten, sneuvelde Ajax én Marcel Keizer. Hij werd ontslagen en opgevolgd door Erik ten Hag. Verloren finale FC Twente veroverde de beker in totaal drie keer. De laatste keer was in 2011 en ook toen werd Ajax opzij gezet. Demy de Zeeuw en Lorenzo Ebecilio zetten Ajax op een 2-0 voorsprong, maar het werd na verlenging 3-2 voor de Tukkers. Voor de laatste zege van Ajax tegen Twente in het bekertoernooi moeten we terug naar 17 februari 1993 (2-4). In 1979 won Ajax ten koste van FC Twente de beker in een finale over twee wedstrijden: 3-0 en 1-1. In totaal won Ajax het bekertoernooi twintig keer, voor het laatst in 2021. Tekst gaat verder onder de video.

Dit seizoen schakelde Ajax in de beker zonder al te veel moeite FC Den Bosch (0-2) uit. FC Twente had weinig moeite met Telstar (3-1). Het onderlinge treffen in de eredivisie eindigde in 0-0. Voor Devyne Rensch zat die wedstrijd er na 35 minuten al op; hij werd door scheidsrechter Allard Lindhout van het veld gestuurd, omdat hij de doorgebroken Ricky van Wolfswinkel vloerde. Twente kreeg in dit duel meer dan genoeg kansen om te winnen, maar Ajax hield stand. Tekst gaat verder onder de foto.

Devyne Rensch haalt de doorgebroken Ricky van Wolfswinkel neer - Orange Pictures

Vanavond wordt er om 18.45 uur afgetrapt. Verslaggevers zijn Frank van der Meijden en Stephan Brandhorst. De extra radio-uitzending van NH Sport begint om 18.30 uur. Je presentator is Robbert van den Heuvel.