Man (37) met wapens aangehouden op Schiphol

De man reed gisteravond in zijn auto in de buurt van Schiphol. Na een controle van de marechaussee werd een 'op een vuurwapen gelijkend voorwerp' aangetroffen. Daarnaast had hij een keukenmes in zijn broekband. Nadat de man werd aangehouden is in zijn voertuig een stiletto en nog een mogelijk vuurwapen ontdekt.

De man zit vast en de wapens zijn in beslag genomen. In zijn voertuig zat ook een grote hond. De viervoeter is meegenomen door de marechaussee en wordt daar tijdelijk verzorgd.

Afgelopen maandag werd er nog een 18-jarige man aangehouden op de luchthaven met een uitzonderlijk groot mes. Het wapen zat in zijn broeksband.