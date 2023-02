Van Den Helder naar Ghana en Filipijnen: Walter bouwt klimparken over hele wereld

Wat elf jaar geleden begon met één klimpark in Den Helder, de Klimvallei, is uitgegroeid tot een wereldwijd imperium. Nadat eigenaar Walter Bisselink in Bovenkarspel zijn tweede park bouwde - in tegenstelling tot het park in Den Helder bouwde hij die zelf - werd hij over de hele wereld benaderd voor klimparken. Die staan nu onder andere in Ghana en de Filipijnen.

Het Helderse klimpark in natuur- en recreatiegebied Mariëndal liet eigenaar Walter Bisselink elf jaar geleden bouwen. Hij had toen een evenementenbureau, Helder Events, en zocht iets om de rustige zomermaanden mee te vullen. En bovendien, het werk op kantoor vond hij maar niets, zo vertelde hij in een eerder interview met Op Kop. "We gingen zo goed en deden zoveel, dat ik ineens heel veel tijd op kantoor doorbracht. Ik merkte weer dat ik naar buiten moest. Toen heb ik Helder Events van de hand gedaan en ben me gaan richten op de klimparken. Dat groeide uiteindelijk uit tot Beleef het Avontuur."

"De Klimvallei is gebouwd door een Duitse firma", zegt Bisselink tegen mediapartner Regio Noordkop. Al tijdens de bouw zag hij dingen die hij zelf anders zou aanpakken. "Het tweede park, het Streekbos in Bovenkarspel, heb ik vervolgens helemaal zelf ontworpen en zelf gebouwd. Daar vanuit is er een heel andere business gestart. We kregen verzoeken van andere partijen die ook een klimpark wilden. Zo kwam van het een het ander. We bouwen inmiddels wereldwijd aan klimparken, zoals in Engeland, België, Ierland, de Filipijnen en Ghana."

Ziplines

Maar het park in Den Helder is nog altijd de eerste, al krijgt het op dit moment een flinke opknapbeurt. De 40 hindernissen worden uitgebreid naar 50 en er komen enkele lange ziplines te hangen. Ook wordt er veel hoger de lucht in gebouwd. Wanneer het vernieuwde klimpark opengaat, is nog niet helemaal zeker. "We streven naar 1 april, tegelijk met de opening van het seizoen, maar het kan ook een of twee weken later worden. Het moet bovenal veilig zijn."

Bekijk hieronder de reportage van Regio Noordkop: