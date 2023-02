Grote zonneparken in West-Friesland in de knel door strenge regels provincie

Om de vereiste verduurzamingsslag mogelijk te maken, moeten gemeenten in West-Friesland nadenken over de komst van zonneparken of windmolens. Die laatste wordt vanaf gestapt, dus zetten gemeenten massaal in op zonneparken. Maar de nieuwe beleidsregels vanuit de provincie dreigen roet in het eten te gooien.

Alle ogen zijn gericht op maart. Dan worden de resultaten van het onderzoek - dat de zeven West-Friese gemeenten onlangs lieten uitvoeren - gepresenteerd. Dit om de potentie van de RES-zoekgebieden in kaart te brengen. "We willen graag weten wat deze zoekgebieden aan capaciteit kunnen opleveren en hoeveel hectares er nodig zijn. Hebben we meer nodig, dan moet de provincie daar aan meewerken." De komst van een zonnepark bij bedrijventerrein De Veken loopt geen gevaar.

Toch is de komst allesbehalve zeker. De nieuwe beleidsregels vanuit de provincie dreigen roet in het eten te gooien. In buitengebieden wordt een grens aangehouden van vijf tot tien hectare. Ligt een beoogd zonnepark aan drie wegen en/of dorpslinten, dan wordt er ruimte geboden tot 15 hectare.

In de RES-zoekgebieden is er ruimte voor het opwekken van zonne- en windenergie. Sommige gemeenten in West-Friesland zijn al druk bezig met het invullen daarvan. Zo is Opmeer bezig met een groot zonnepark van 20 hectare aan de Koningspade, genoeg om ruim 8.100 huishoudens per jaar te voorzien van stroom.

De provincie en gemeenten in West-Friesland hebben gezamenlijk een regelgeving opgesteld die de mogelijkheden voor zonneparken in de RES-zoekgebieden bepalen. Als gemeenten een (groot) zonnepark willen aanleggen, moeten ze eerst een vergunning aanvragen bij de provincie.

"Het is een eerste goede stap, mocht daar een streep doorheen gaan", zegt Erik Mooij uit Hoogwoud. Samen met dorpsgenoten, waaronder Irma Stroet, richtte hij de stichting 'Opmeer Denkt Mee' op. De stichting wil gemeenten stimuleren om meer zonnepanelen op (bedrijfs)daken te leggen. "Er ligt een opgave op tafel, dat realiseren wij ons ook. Maar we moeten eerst alle daken verplicht vol leggen, daar moeten we mee beginnen."

Hij wijst op de zonneladder als nationaal afwegingskader. Een tool ontwikkelt door de overheid, zodat leegstaande daken als eerste worden benut en de natuur zo veel mogelijk wordt ontzien. "Mocht we daarna te kort komen, dan kunnen we kijken naar mogelijke zonneparken."

Mooij gelooft dat er zat bedrijven zijn die belangstelling hebben, alleen zet het overvolle elektriciteitsnet een enorme rem op deze ambities. Volgens wethouder Herman ter Veen van de gemeente Opmeer staan zo'n 1.000 bedrijven in Noord-Holland op de wachtlijst om aangesloten te worden.

Schaamte

"Ik schaam mij gewoon. Het aantal onbenutte daken is enorm en wij praten over zonneparken. Is dit wat we willen?", vraagt Mooij zich af. "De intentie is er: ze nemen zelfs contact met ons op. De een is bereid om zelf te investeren en de ander wil zijn dak verhuren."

In december vorig jaar vindt er nog een informatiebijeenkomst in Het Postkantoor in Bovenkarspel plaats. Ook ondernemers en bedrijven waren toen aanwezig. "Het is een veelgehoorde klacht bij veel ondernemers. Ze willen hun daken vol leggen en aansluiten. Maar dat is niet mogelijk, maar een zonnepark kan wel. Ik kan dat niet met elkaar rijmen", zegt Mooij.

Hij pleit er dan ook voor om te investeren in het elektriciteitsnet. "Dat zet veel meer zoden aan de dijk. Innovaties gaan heel snel. Wacht die eerst even af, voordat we het landschap vol zetten met zonnepanelen."