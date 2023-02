Strijder Brenda is reisleidster van de allereerste LHBTIQ+-camping van Nederland

Brenda Schaaper (54) is moeder van een 'paradijsvogel' en wilde voor haar kind graag een plek van herkenbaarheid creëren. En zo werd de pop-up camping Paradijsvogel geboren. "Een plek waar iedereen zichzelf kan zijn, inclusief ikzelf."

Foto's: Melle Bos

Naar aanleiding van haar Strijders video afgelopen woensdag is Brenda overspoeld met positieve reacties. Samen met haar kind, die ze steevast 'haar paradijsvogel' noemt, heeft ze zelf ook gekeken. "Toen die zei: 'Indrukwekkend', raakte me dat wel even." Blog Een simpele blog op Facebook, dat is waar dit avontuur allemaal begon. "Ik schrijf veel over mijn eigen strijd, maar ook de strijd die mijn kind moet voeren. In de hoop er meer begrip voor te krijgen. Onbekend is namelijk onbemind." Dat doet Brenda met succes: veel ouders herkennen zich in de verhalen die ze schrijft en volgen haar inmiddels via haar eigen website moederenzo. Tijdens het schrijven gaat Brenda naar eigen zeggen door allerlei processen heen. "Door het schrijven krijg ik alles wat helderder. Het werkt helend."

Regenboogcamping In haar blogs schrijft Brenda over de genderzoektocht van haar kind, maar ook over die van haarzelf. "Ik schrijf over mijn kwetsbaarheid als moeder van een zoekend kind. Dat is namelijk soms best een lastige weg, voor kind maar ook als ouder van." Eén specifiek punt blijkt niet moeilijk. Dat is de thuiskomst van haar kind van een theaterkamp. "Telkens als die thuis kwam, dan straalde die als nooit tevoren." Op een zekere dag dacht Brenda: 'zo moeilijk kan het toch niet zijn om net zo'n veilige en herkenbare plek voor mijn zoon te maken?'. Niet veel later ontstond het idee van de Paradijsvogel camping. De eerste camping van Nederland waar LHBTIQ+-kinderen én hun ouders vakantie kunnen vieren.

Foto's: Melle Bos

De eerste editie van de pop-up camping in Lelystad bleek een groot succes. Onder jongeren, maar ook onder de ouders. En dat brengt Brenda zelf ook veel, iets dat ze van tevoren niet had verwacht. "Soms vertellen ouders tegen mij: 'mijn kind heeft door de derde keer diens naam veranderd'. Gelukkig denk ik dan, ik ben niet de enige." Wennen Maar toch moeten ouders ook wennen, vertelt Brenda. "Ze hebben altijd de zorg van hun kind en tijdens hun verblijf op de camping leek die ineens te zijn verdwenen. Bij de camping ervaren de ouders eindelijk hoe het is zich om even niet druk te maken, waar ze mij soms tot huilens aan toe voor bedanken." Zelf ziet Brenda zich als de reisleidster van de camping. "Ik ben dan wel aan het werk, het voelt als vakantie." Naast de vele positieve reacties, kwamen er via social media soms ook negatieve. Daarbij leert ze op den duur weer van haar 'paradijsvogel'. "Voor mij was al die haat best even wennen, Mijn kind ging hier beter mee om, daar heb ik veel van geleerd."

Gelijkgestemden Of het succes van de pop-up camping dit jaar een vervolg krijgt? "Nou en of! We doen het dit jaar weer, op dezelfde camping. Juíst dezelfde camping." Volgens de 54-jarige moeder voelen alle bezoekers zich daar nu veilig. Als tip geeft Brenda de kijkers en lezers van dit Strijders-artikel nog graag iets mee: "Als je het lastig hebt, bijvoorbeeld op school, weet dat er altijd een plek is waar je gelijkgestemden kan vinden. Bijvoorbeeld bij een spelletjesvereniging, theaterclub of sportschool." Een plek waar je jezelf herkent is heel belangrijk, want het geeft zelfvertrouwen, aldus Brenda. "En geloof mij maar, er bestaat voor iedereen een plek waar die zichzelf herkent. Dat komt echt wel goed."

