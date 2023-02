Aanstekelijke liefdesliedjes van The Zanders uit Hoorn en meer swingende tips voor het weekend

Wekelijks komt de Culture Club-redactie van NH met drie uitgaanstips voor de komend weekend: optredens, evenementen of andere culturele gebeurtenissen in de provincie die je niet mag missen. The Zanders doen mee met het Tim Knol's wandelpopfestival in Hoorn, Kees en Lenette van Dongen in het Singer Museum in Laren en gypsyjazz gitaarheld Robin Nolan komt naar Texel.

Uitgaanstip 1: The Zanders op wandelfestival in Hoorn In de warme zomer van 2018 stonden de broertjes Floris en Johan Tentij en hun goede vriend Tim Reisinger elke dag te vissen in de haven van Hoorn. Ze draaiden ook muziek en dronken biertjes. Toen ontstond het idee om een bandje op te richten. Omdat de Beatles hun grote inspiratiebron was zochten ze een dierennaam. Het werd toepasselijk The Zanders, vernoemd naar de vis de zander oftewel de snoekbaars. De Friese gitarist Rens van der Kooij maakte de band compleet. Ze schreven liedjes over de liefde en die namen ze op in de studio van de vader van Floris en Johan, Jeroen Tentij in Hoorn. Vorig jaar kwam hun eerste echte album uit. Veel optredens deden ze nog niet maar daar komt dit jaar verandering in. Komend weekend zijn The Zanders een van de muzikale acts op het Walk On festival dat door Tim Knol is georganiseerd.

Walk On Hoorn vindt plaats op 12 februari in Hoorn in samenwerking met de lokale organisatoren van Small Town Music Walk. Na een openingsconcert van Tim Knol in de Oosterkerk zijn er door het centrum van Hoorn optredens geprogrammeerd waar bezoekers langs bijzondere locaties wandelen om muziek te beluisteren. Naast The Zanders spelen Bob uit Zuid, Bente, Fleur en Cloud Cafe ergens op de route in Hoorn. Aanvang 12;00 uur.

Uitgaanstip 2: Van Dongendag in Singer Laren Het Singermuseum in Laren staat komende zaterdag in het teken van Van Dongen. U kunt naar de prachtige tentoonstelling van schilder Kees van Dongen. De tentoonstelling met ruim 100 werken in zeven zalen toont een boeiende reconstructie van de stappen van de jonge Rotterdammer richting zijn cruciale rol te midden van de avant-garde met Piscasso en Matisse. Vanwege de Van Dongen dag mogen bezoekers die Van Dongen heten, uit de Noord-Brabantse gemeente Dongen komen, in of aan de Kees van Dongenstraat, -laan of -weg wonen, de tentoonstelling op deze dag gratis bezoeken. 's Avonds is er dan ook nog een optreden van cabaretière Lenette van Dongen in het Singer theater. Helaas is de voorstelling al uitverkocht. Wel is wer 's middags om 16;00 uur een meet and greet met Lenette van Dongen in het museum. De Van Dongendag in het Singermuseum in Laren op zaterdag 11 februari van 9;30 uur tot 17;30 uur.

Uitgaanstip 3: Gypsyjazz gitaarheld Robin Nolan op Texel George Harrison en Willie Nelson hadden hem hoog zitten: de gypsyjazz gitarist Robin Nolan. Zondag 12 februari is hij met zijn Robin Nolan trio te gast in de nieuwste editie van Club Jazz on the Waves dat gehouden wordt in De Waldhoorn in Den Hoorn op Texel. Robin Nolan werd in Vietnam geboren uit Amerikaanse ouders, verhuisde later naar Londen en woont sinds 1992 in Nederland. Jarenlang speelde Nolan op het Leidseplein in Amsterdam, maar inmiddels leidt hij al vele jaren zijn eigen trio en speelt hij met een keur aan bekende jazz muzikanten, waaronder het Rosenberg Trio. Robin is als gypsyjazz gitarist niet alleen groot liefhebber en navolger van jazz legende Django Rheinhardt, hij is ook fan van the Beatles en AC/DC. Op zijn reportoire staan dan ook nummers van the Beatles en AC/DC in een gypsyjazz jasje. Club Jazz on the Waves met het Robin Nolan Trio op zondag 12 februari in De Waldhoorn in Den Hoorn op Texel aanvang 16:00 uur.