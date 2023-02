Een 'waterbuffer' onder Het Ganker in Nibbixwoud als wapen tegen overstromingen

Om Nibbixwoud beter te beschermen tegen toekomstige overstromingen, komt er onder Het Ganker een zogeheten 'waterbuffer'. Die slaat het regenwater tijdelijk op, zodat de straten niet vollopen.

De 'waterbuffer' komt tussen tussen de St. Matthijsstraat en Dorpsstraat - Michiel Baas/NH Nieuws

De subsidie komt uit de zogeheten KAN-regeling (Klimaat Actief Noorderkwartier) van het waterschap. De gemeente Medemblik kan een ton tegemoet zien om Het Ganker in Nibbixwoud aan te pakken. Dit omdat een deel van het dorp bij hevige regenval kwetsbaar is voor wateroverlast. "Ook levert het een bijdrage aan het verminderen van de hoeveelheid hemelwater die naar de rioolwaterzuivering in Wervershoof wordt afgevoerd", aldus een woordvoerder. Op de vraag waarom er voor een 'waterbuffer' is gekozen, is de gemeente stellig. "Er is weinig tot geen ruimte meer over voor extra groen of sloten, waar neerslag tijdelijk opgeslagen kan worden. Daarom heeft de gemeente voor een ondergrondse oplossing gekozen."

Klimaatadaptatie Om Nederland voor te bereiden op klimaatverandering, wordt er gekeken hoe de openbare ruimte op het veranderende klimaat kan worden aangepast. Zo'n aanpassing noemen we klimaatadaptatie. Het Rijk, de provincie, gemeenten en het waterschap hebben de gezamenlijke ambitie om Nederland voor 2050 klimaatbestendiger en waterrobuuster te maken. In West-Friesland trekken de zeven gemeenten samen op. Om de huidige situatie in kaart te brengen, voeren zij onder de noemer ‘Westfriesland Klimaatbestendig’ in 2020 een zogeheten 'klimaat-stress-test' uit.

Hoe werkt nou zoiets? Als het hard regent of stormt, valt de neerslag eerst in de 'waterbuffer'. Die beperkt dan de wateroverlast op Het Ganker. Vervolgens zakt het via een DIT-riool (zeg maar een lekke rioolbuis) langzaam naar de ondergrond, die het grondwater weer aanvult. Het overschot stroomt dan naar de sloot. Eén en één is twee. Wanneer de gemeente wil beginnen, is nog niet duidelijk.

