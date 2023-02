Zeesterrenkerkhof op strand Zandvoort: "Dan is het einde verhaal"

Veel mensen zijn verrast bij het zien van de vele aangespoelde zeesterren aan de Zandvoortse kust. Toch is het een jaarlijks fenomeen komt het ook voor met kokkels en scheermessen. De kleine zeedieren kunnen de hevige stroming en aanlandige wind niet aan en komen op het droge terecht. "Dan is het einde verhaal" stelt Dr. Craeymeersch van Wageningen University & Research.

De zeesterren en scheermessen die in grote getallen aanspoelen zijn niet in levensgevaar. Er zwemmen er nog miljoenen van rond in zee. Craeymeersch: "Dat zie je ook bij vissers, die vangen soms meer zeesterren dan vis. Ze zijn als diersoort echt niet in gevaar".

De sterren trekken veel bekijks woensdagmiddag aan de Zandvoortse kust, het gebeurt niet vaak dat ze zo massaal standen. De kadavers worden opgegeten door vogels, raken bedolven onder het zand of drijven terug de zee in als het vloed is.