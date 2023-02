Nova voert actie bij restaurants die ganzenlever serveren: "Waarom moeten ganzen worden mishandeld?"

"Het is krom. Produceren mag niet, maar verkopen wel", vertelt Nova (21) van Active for Justice. Aanstaande zaterdag gaat de actiegroep in Haarlem protesteren om de aanbieders van foie gras aan te pakken. Twee van die restaurants zijn Metzo en Felien. Zij zitten alleen niet te wachten op actievoerders op hun terras.

Demonstranten tegen foie gras in Haarlem - Active for Justice

Vanaf het station trekt rond 17.30 uur de actiegroep de stad in en mensen zijn vrij om zich bij het protest aan te sluiten. "Wij gaan langs twee restaurants die foie gras nog verkopen. Dat zijn Metzo en Felien", vertelt Nova die niet met haar achternaam genoemd wil worden. De groep heeft via een brief en e-mail de restaurants laten weten dat ze het dieronvriendelijk vinden dat de delicatesse op hun menu staat en dat ze willen dat ze ermee stoppen. Dat Active for Justice actie gaat voeren bij restaurant Metzo, vindt eigenaresse Evelien Cornelisse prima. "Als ze maar niet op mijn terras gaan staan of te dicht bij de gasten komen. Dat deden ze de vorige keer en was niet fijn."

"Waar halen ze het lef vandaan om andermans spullen te bevuilen" Wouter Meijer, Bar bistro Felien

Evelien heeft niet besloten om na de vorige actie eenden- of ganzenlever van het menu te halen. "Gasten kunnen zelf bepalen wat ze gaan bestellen, dus nee. Wij halen het er niet vanaf." Nog nooit zo veel eendenlever verkocht Volgens de eigenaresse werkt een actie als deze juist averechts. Na de vorige actie heeft het restaurant naar eigen zeggen nog nooit zo veel eendenlever verkocht. "Zo'n actie maakt toch een beetje een duiveltje los bij mensen en dan gaan ze juist eendenlever eten, denk ik." Wouter Meijer, eigenaar van restaurant Parck en bar bistro Felien zit ook niet te wachten op de actievoerders. "Ze plakken steeds allemaal dingen op onze ramen. De acties zijn heel irritant. Ik snap niet waar ze het lef vandaan halen om spullen van anderen te bevuilen. Het is gewoon een schande."

Foie gras betekent in het Frans vette lever en dat krijgen de gasten ook voorgeschoteld: een eenden- of ganzenlever die veel vetter is dan normaal. De eenden en ganzen worden vetgemest. Dat kan op verschillende manieren, maar de snelste manier is om voer met veel calorieën door een soort trechter in de keel van het dier te stoppen. Bij eenden is dit zo’n twee keer per dag, maar bij ganzen kan het oplopen tot de zes keer per dag. In Nederland is dit proces verboden.

Wouter snapt niet dat de groep actie voert omdat er ook eendenlever bestaat van eenden die een goed leven hebben gehad. "Die zijn helemaal niet met een trechter gevoerd. En dat is de foie gras die wij verkopen. Al vind ik niet dat ik dat aan iemand hoef te verantwoorden" aldus de eigenaar van bar bistro Felien. Ratatouille Dat een lekkere dikke ganzenlever op een manier tot stand kan komen, zonder het beest te martelen, beaamt ook Jozua Jaring van de sterrentent Ratatouille. "Ze hebben ook bij mij eens voor de deur gestaan toen we het nog verkochten, dat was eigenlijk onterecht. Er bestaat een diervriendelijke foie gras, genaamd foie royale. Die gebruikten wij."

Diervriendelijk of niet, Active for Justice is alvast bereid om zaterdag de barricade op te gaan. Volgens Nova is het gerecht foie gras elitair. "Waarom moeten er ganzen worden mishandeld omdat een paar rijke mensen de vette lever willen eten. Een los portie kost al snel 80 euro." Tekst gaat door onder de foto.

Gans wordt gevoed door een holle pijp in zijn keel te steken - Éthique & animaux, commons.wikimedia.org