Minder auto's dan verwacht: Ringdijk Rijsenhout kan ook zonder knip fietsstraat worden

Alle seinen staan op groen om van de Aalsmeerderdijk in Rijsenhout een fietsstraat te maken. Nieuwe tellingen hebben bevestigd dat de verkeersdruk op de ringdijk in het dorp sinds 2018 zo fors is afgenomen dat een fietsstraat óók mogelijk is zonder de dijk ter hoogte van de Verremeer af te sluiten.

Aalsmeerderdijk in Rijsenhout - Google Streetview

Op de Ringdijk moet meer ruimte voor recreatie komen, vindt de gemeente. Een van de maatregelen die ze wil nemen is een fietsstraat op de Aalsmeerderdijk in Rijsenhout, zo blijkt uit het Uitvoeringsprogramma Ringvaart-Ringdijk uit 2017. Voorwaarde voor zo'n fietsstraat - waar auto's welkom zijn, mits ze maximaal 30 km per uur rijden - is dat het aantal automobilisten gelimiteerd is en blijft. Omdat het aantal auto's op de Aalsmeerderdijk tot de coronacrisis boven de limiet uitkwam, besloot de gemeente dat de dijk in de toekomst zou worden afgesloten. Niet overhaast Toch wilde de gemeente dat besluit niet overhaast nemen. Om het effect van een afsluiting te meten werd de Aalsmeerderdijk ter hoogte van de Verremeer in november 2021 voor vier weken afgesloten. Artikel gaat door onder de kaart

Al voor die proef verbaasde de gemeente zich over het relatief kleine aantal automobilisten dat gebruikmaakt van de Aalsmeerdijk. Ook tijdens en na de proef bleef het aantal automobilisten laag, maar omdat in november 2021 een corona-effect niet kon worden uitgesloten, is de telling onlangs herhaald. En opnieuw bleek het aantal automobilisten laag genoeg om van de Aalsmeerderdijk in Rijsenhout een fietsstraat te maken. Kogel nog niet door kerk Toch kan de gemeente de komst van de fietsstraat nog niet definitief bevestigen. "Bij het huidige aantal auto's kan de fietsstraat worden aangelegd", verwoordt de woordvoerder van wethouder Ruigrok het diplomatiek tegenover NH Nieuws. Bewoners van de Aalsmeerderijk nabij de Veeremeer zijn in ieder geval blij dat de fietsstraat een stap dichterbij is. Vergeleken met vijf jaar geleden is de overlast fors afgenomen, zeggen ze tegen NH Nieuws, onder meer door de omleiding van vrachtverkeer. "Soms gaat het nog wel eens mis, maar het is fijn wonen hier", aldus een buurtbewoner. 'Wel druk tijdens spits' Een andere bewoonster zet vraagtekens bij de tellingen. "Als je van 9 uur tot 16 uur meet, tel je niet veel auto's, inderdaad." Tijdens de spits is het volgens haar geregeld heel druk. "Er komt nu ook iedere twee seconden een auto voorbij, gelukkig rijden ze rustig. Waarschijnlijk zien ze de dertigkilometerzone-borden." Ook als de Aalsmeerderdijk in Rijsenhout een fietsstraat wordt, mogen automobilisten er maximaal dertig kilometer per uur rijden. Toch wordt de dijk er volgens de gemeente niet alleen aantrekkelijker, maar ook verkeersveiliger van.