Meetapparatuur bij kooksfabriek niet te vertrouwen, toezichthouder doet aangifte tegen Tata

De meetapparatuur bij de veelbesproken kooksfabrieken van Tata Steel is niet in orde. Daardoor zijn gegevens over stofuitstoot niet betrouwbaar. De Omgevingsdienst (OD), toezichthouder van het bedrijf, doet daarom aangifte tegen Tata Steel.

De kooksfabrieken liggen al een tijdje onder vuur. Het is een vervuilend onderdeel van het Tata Steel terrein. Jeroen Olthof, milieugedeputeerde van de provincie, heeft al eens gezegd dat de kooksfabriek 2 'zo snel mogelijk moet sluiten'. Laatst herhaalde de provincie nog eens dat zij niet oneindig boetes voor vervuiling blijft uitdelen: na de lopende last onder dwangsom tegen de kooksfabriek 2, kan het wel eens einde verhaal zijn, dreigde de provincie.

Ook in de Tweede Kamer zijn moties ingediend (maar niet aangenomen) en komende vrijdag is er in Wijk aan Zee een demonstratie met politici en omwonenden met als doel: de sluiting van kooksfabriek 2.

Tata kan niet zonder

In de fabrieken wordt steenkool tot kooks gebakken, wat nodig is voor verdere staalproductie. Volgens Tata Steel kan het bedrijf voorlopig nog niet zonder de fabrieken. Pas als de eerste nieuwe groene fabriek over een paar jaar draait, kan kooksfabriek 2 dicht. Nog een paar jaar later, als ook de tweede nieuwe groene fabriek loopt, kan ook kooksfabriek 1 dicht.

Tegen de kooksfabriek loopt zoals gezegd een last onder dwangsom. Elke keer als er rauwe kooks uit de oven komen, betaalt het bedrijf 100.000 euro tot een maximum van anderhalf miljoen. Die rauwe kooks stinken en zorgen voor schadelijk uitstoot. In een klein half jaar is dat al drie keer gebeurd, zegt de OD.

Niet betrouwbaar

Nu blijkt ook dat bepaalde meetapparatuur, zogenaamde 'continue stofmonitoren' bij die kooksfabrieken niet goed staat afgesteld. De getallen van die metingen gebruikt de OD weer om te bepalen of Tata Steel met hun uitstoot binnen de vergunning blijft. Maar die zijn dus niet betrouwbaar.

"Je moet er wel vanuit kunnen gaan dat de meetwaardes kloppen. De wet schrijft geijkte apparatuur voor", zegt een woordvoerder van de OD. "Als je fruit weegt in de supermarkt, moet je ervan uit kunnen gaan dat de getallen kloppen. Zo is het ook bij de kooksfabriek."

Voor deze overtreding kan de OD geen boete uitdelen, zegt de woordvoerder. "Dit valt onder het strafrecht, dus we hebben aangifte gedaan. En Tata Steel moet de meetapparatuur in orde maken."

Tata Steel zegt te hebben kennisgenomen van de aangifte, en die te bestuderen.