Fietsparkeerders opgelet: eerste fietsen rond Amsterdam CS vanaf vandaag weggeknipt

Vanwege werkzaamheden worden alle fietsen in de rekken rondom Centraal Station in Amsterdam de aankomende tijd weggeknipt. Dat gebeurt in fasen. Vandaag was de Oostzijde aan de beurt. En hoewel dat al een tijdje op borden stond aangegeven, gingen er toch nog tientallen gemeente-auto's vol met fietsen richting het fietsdepot vanmorgen.

Fietsen wegknippen - NH Nieuws

Om 7 uur vanmorgen waren de eerste fietsenknippers rondom het station actief. "We hebben alles ingezet dat we konden krijgen. Zo'n 13 auto's, man of 25, 26 hier aan het werk", vertelt teamleider Rob de Lang. Door de vele handen en het lekkere weer liep het werk vlot en was de Oostzijde van het Centraal Station vanmorgen eerder leeg dan verwacht. Rond tien uur 's morgens reden er tientallen gemeente-auto's vol met fietsen naar het depot in het Westelijk Havengebied. Mensen die hun fietsen nog in de rekken hadden staan, kunnen die online opzoeken en zelf halen na het betalen van € 22,50 administratiekosten en eventuele stallingskosten van € 33,75.

De fietsen gaan naar fietsdepot in het Westelijk Havengebied

Fietsflat Volgende week worden de fietsen voor het Centraal Station weggehaald. De fietsen in de iconische fietsflat moeten op 24 februari weg zijn. Het plaatsen van je fiets in de fietsflat is, met de komst van de nieuwe fietsenstalling, sinds 30 januari niet meer mogelijk.