Fietser onder vrachtwagen na aanrijding op Middenweg in Egmond-Binnen

Bij een ongeluk op de Middenweg in Egmond-Binnen is vanmiddag een fietser onder een vrachtwagen terechtgekomen. De man stond met zijn fiets achter een vrachtwagen, toen deze opeens achterruit reed. Hij is gewond afgevoerd. Over zijn letsel is nog weinig duidelijk, maar volgens de politie was er "reden genoeg hem mee te nemen naar het ziekenhuis".