Waarom duizenden vissen samenkomen in de haven van Enkhuizen

In de Zuider Havendijk in Enkhuizen zwemmen, net als vorig jaar , weer duizenden vissen. Dat gebeurde vorig jaar ook al. Wat doen die vissen daar? We vragen het aan Jorrit Voet van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Jorrit Voet: “De vissen trekken in de wintermaanden vanaf het IJsselmeer de havens in van Enkhuizen. Daar is het vaak net iets warmer dan de buitenwateren. Bovendien is er in de haven meer beschutting die beschermt tegen jagende vogels en vissen. De vissen die zich ophouden in de Zuider Havendijk zijn vooral witvissen, zoals voorn en brasem. Heel soms zie je ook een roofvis, zoals een baars of een snoek.”

2. Vorig jaar waren hier ook al duizenden vissen naartoe gezwommen. Dat liep heel anders af, toch?

“Toen zaten er duizenden vissen vast in de haven van Enkhuizen. Een groot aantal daarvan zwom in de gracht aan de Zuider Havendijk en clusterden bij elkaar. Door werkzaamheden aan de Sassluis in Enkhuizen konden de vissen niet naar buiten trekken, het IJsselmeer op. Zo zaten ze opgesloten. Normaliter is er voor de vissen genoeg leefruimte, maar soms zwemmen ze toch de haven van Enkhuizen binnen. Vanwege verschillende redenen. Zo werd een deel opgejaagd door aalscholvers. Een ander deel van de vissen bevond zich al in de haven, en weer een ander deel volgde de school naar de andere vissen. Vissen zijn immers kuddedieren. Doordat er zoveel vissen zich bij elkaar verzamelden en het hoge zuurstofverbruik, kregen veel vissen last van zuurstofgebrek. Het water in de doodlopende gracht had simpelweg niet genoeg capaciteit om dat aantal vissen te huisvesten.”

3. Op dit moment zwemmen er opnieuw veel vissen in de Zuider Havendijk, toch maak jij je geen zorgen. Waarom niet?

“Het Hoogheemraadschap maakt zich inderdaad op dit moment geen zorgen. De werkzaamheden aan de Sassluis zorgde vorig jaar grotendeels voor de problemen. Die zijn inmiddels verholpen. Dus bij laagwater staat de sluis gewoon open. Hierdoor kan de vis vrij de haven in- en uit zwemmen. Het geeft natuurlijk geen garantie voor geen problemen, maar we verwachten dat de vissen hun weg wel zullen vinden.”

4. Kunnen inwoners uit Enkhuizen of omstanders iets voor de vissen doen?

“Nee, de inwoners van Enkhuizen kunnen niet direct iets voor de vissen betekenen. Alles is bekend bij onze organisatie, Sportvisserij MidWest Nederland en Rijkswaterstaat. Dat is voor nu voldoende. Over het algemeen zijn de vissen in de haven een natuurlijk fenomeen, dat in veel meer havens in Nederland voorkomt. Het waterpeil en de doorstroming van het water zijn goed geregeld. Ik geloof dat het wel goed komt, ze zullen hun eigen weg wel vinden.”