Vier vragen (én antwoorden) over de grote hoeveelheid vissen in Enkhuizense gracht

De vissen trekken in de wintermaanden vanaf het IJsselmeer de havens in van Enkhuizen. In de havens is het vaak net iets warmer dan de buitenwateren. Bovendien is er in de haven meer beschutting die beschermt tegen jagende vogels en vissen. De vissen die zich ophouden in de Zuider Havendijk is vooral witvis, zoals voorn en brasem. Heel soms zie je ook een roofvis, zoals een baars of een snoek.