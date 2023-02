Enkhuizer gracht opnieuw overspoeld door duizenden vissen

Opnieuw verblijven er honderden, zo niet duizenden vissen in de Zuider Havendijk van Enkhuizen. Vorig jaar konden de vissen daar geen kant op en werden er hulpacties op touw gezet. Het waterschap voorziet voor nu nog geen problemen. "We houden het wel goed in de gaten."

Als je in het water van de Zuider Havendijk kijkt, zie je talloze vissen in de gracht. Net als vorig jaar trekken de vissen naar het warmere water in de grachten van de stad.

Woordvoerder Jorrit Voet, van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), maakt zich nog geen zorgen over het verblijf van deze vissen. "We gaan er niet direct iets aan doen", licht hij toe aan WEEFF/NH Nieuws. "Er is genoeg zuurstof in het water voor de vissen om nu te overleven. Daarbij is de situatie dit jaar anders, omdat de Sassluis van Enkhuizen open is. Vorig jaar was deze dicht, waardoor de vissen opgesloten raakten in de grachten. We houden de situatie de komende tijd goed in de gaten."

Hierbij wordt overleg gevoerd met Sportvisserij Midwest en Rijkswaterstaat, dit omdat het water van de grachten rechtstreeks is verbonden met het IJsselmeer. Mocht het nodig zijn, dan kunnen er zuurstoftanks in het water geplaatst worden. Maar Voet verwacht dat de vissen er zelf uitkomen. "Als het warmer wordt kunnen ze zelf terug zwemmen richting het IJsselmeer. Dit omdat de Sassluis dit jaar open is."

Reddingsactie en vissenregen

Ook vorig jaar verbleven er duizenden vissen in het water van de Zuider Havendijk in Enkhuizen. Destijds konden de vissen echter geen kant op, waardoor er hulp ingeschakeld moest worden. Met een ultieme reddingspoging werd geprobeerd om meer zuurstof in het water te pompen, zodat er een grotere kans was op overleving.

Eind januari werd twee derde van de vastgelopen dieren uit het water gered, maar zorgde de rest voor andere overlast. Een deel van de overgebleven vissen overleed in de gracht bij de Zuider Havendijk, waardoor aalscholvers hun kans zagen. Zij aten al de vis op die zij tegenkwamen, en haalden een aantal van hen uit het water.

Doordat ze zoveel vis konden eten werden ze te zwaar en werd het overtollige voedsel door de vogels uitgespuugd. Wat volgde was een heuse vissenregen in Enkhuizen. Een buurtbewoner kon erover meepraten: "Ze vliegen tegen mijn ramen aan, en ook tegen de auto die hier stond. Die heb ik maar even weggezet."