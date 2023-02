Extra ontsluiting moet verkeersdrukte bij Winkelhart Zwaagdijk beter verdelen

Al jaren ligt er een wens op tafel om de verkeersdrukte bij het winkelcentrum in Zwaagdijk-Oost beter aan te pakken. Want sinds de komst van het winkelcentrum in 2012 is het een komen en gaan van duizenden West-Friese bezoekers. En dat zorgt voor gevaarlijke situaties op de kruising Tuinstraat-Zwaagdijk, omdat de bestaande infrastructuur hier niet op voorzien is.

Daarom wordt er gesproken over een extra ontsluiting, die voor een betere verdeling van de verkeersdrukte moet zorgen.

In 2020 werd er nog een intentieverklaring ondertekend door Leo Entius, eigenaar van het winkelcentrum, en de gemeente Medemblik, maar een oplossing leek er niet van te komen. "Het is veel praten, veel op elkaars stoel zitten. Dat maakt het ook vermoeiend om steeds weer opnieuw het gesprek aan te gaan."

Hoewel er nu eindelijk beweging in lijkt te komen, zorgt het nog niet voor opgeluchte gezichten. Voor Entius heeft het lang genoeg geduurd. "Het is een herhaling van zetten: we zijn al acht jaar in gesprek met de gemeente. De dorpen waren enthousiast, maar daarna viel het stil", aldus Entius. "We zijn inmiddels drie verkeersonderzoeken en twee intentieverklaringen verder. Een handtekening zetten kost geen energie. Dit had veel sneller gekund: gelukkig zijn er in de tussentijd geen ongelukken gebeurd."