Raad van State geeft definitief groen licht voor nieuwbouw Havenstraatterrein

De plannen om 500 woningen en een basisschool te bouwen op het terreintje achter het Haarlemmermeerstation zijn nu ook definitief goedgekeurd door de hoogste bestuursrechter in het land. In 2019 nog werd het bestemmingsplan dat de ontwikkeling mogelijk moest maken, vernietigd door de Raad van State. De gemeente had toen te weinig rekening gehouden met de belangen van de Electrische Museumtramlijn Amsterdam. De historische trams komen straks terug in de nieuwbouw, zij het met een veel kleinere loods dan nu het geval is. De bezwaren nu kwamen nog van omwonenden die vrezen voor hun uitzicht als er straks vier woontorens verrijzen, een enkele huurder op het terrein die nog niet tot overeenstemming kwam met de gemeente om te vertrekken en vooral van de British School of Amsterdam.

De internationale school zit nu bijna twee jaar in het voormalige huis van bewaring aan de Havenstraat. Volgens de school is de gemeente zijn afspraken niet nagekomen om te zorgen voor een veilige verkeerssituatie rondom het drukke Haarlemmermeercircuit. Ook klaagt de school over onvoldoende parkeerplekken voor ouders om hun kroost naar school te brengen en weer op te halen. Met de komst van een nieuwe wijk zou het hek helemaal van de dam zijn, zei Bas van Haver, financieel directeur van de school ten tijde van het beroep bij de Raad van State: ”Wij zeggen dit werkt nu al niet. En als er nog huizen en een school bijkomen, dan werkt het helemaal niet.”

De Raad van State zegt nu dat de gemeente wel zijn huiswerk goed heeft gedaan, bijvoorbeeld als het gaat om de verkeersonderzoeken uit het verleden die ten grondslag liggen aan het nieuwe bestemmingsplan. Daarnaast spelen de problemen op het Haarlemmermeercircuit sowieso al een tijdje, een oplossing daarvoor staat volgens de rechters los van het nieuw te bouwen wijkje.



Verder stipt de Raad nog aan dat de hectische verkeerssituatie zich vooral voordoet in de spits, “een korte periode op de dag”, en dat de gemeente op de zitting heeft beloofd daar nog verder werk van te maken.



Bas van Haver van de British School zegt “niet verbaasd” te zijn over de uitspraak, maar had wel gehoopt dat de gemeente nog wat meer huiswerk had gekregen om de nieuwe ontwikkelingen in de buurt straks in te passen. De school is in “positieve dialoog” met de gemeente om verbeteringen op korte termijn, zoals extra Kiss-and-Ride-plekken aan de Amstelveensweg en het verleggen van het fietspad ter hoogte van de Havenstraat, te realiseren.

Gemeente is blij

Stadsdeel Zuid is in zijn sas met de zegen van de rechter. “We zijn blij dat we verder kunnen met de ontwikkeling van 500 woningen, een tramloods voor de Museumtram, een basisschool en bedrijvigheid. Voor de mensen die over een paar jaar in de nieuwe woningen kunnen wonen is dit ook goed nieuws. Samen met plannen voor de Zuidas en Schinkelhaven voegen we zo in totaal duizenden woningen toe aan Zuid,” zegt stadsdeelvoorzitter Bart Vink (D66).



De ondernemers, kunstenaars en ambachtslieden op het terrein hebben onlangs bericht gehad van de gemeente dat zij volgend jaar januari weg moeten zijn. Er moet nog een projectontwikkelaar voor het nieuwbouwproject gevonden worden, in 2026 hoopt de gemeente de woningen op te kunnen leveren.